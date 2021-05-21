روسيا.. تلميذ يعتدي على معلمته بسكين في مدرسة

قالت الشرطة الروسية في إقليم بيرم، إن أحد التلاميذ في المدرسة الثانوية رقم 1 بمدينة بيريزنيكي، هاجم معلمته وهو يحمل مطوة.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت المهاجم، وتم نقل المعلمة المصابة إلى المستشفى وهي في حالة متوسطة الخطورة بعد أن تعرضت للطعن في رقبتها. وفي القريب العاجل، سيتم نقل المعلمة بطائرة مروحية إلى عيادة في مدينة بيرم.

وتم فتح قضية جنائية ضد التلميذ بتهمة الشروع في ارتكاب جريمة القتل. ويقوم المحققون بفحص المكان ويستجوبون شهود العيان. تم إلغاء الدراسة في جميع مدارس المدينة. ويعمل أطباء النفس مع الفصل الذي يدرس فيه الفتى المهاجم.

وأشارت الشرطة، إلى وجود حارس أمن في المدرسة المذكورة وإلى أنه تمكن من استدعاء الشرطة. ونوهت الشرطة بأن موظفي شركة الحراسة الخاصة، تصرفوا وفقا للتعليمات - قاموا بتحييد المهاجم واعتقاله واستدعاء عناصر الحرس الوطني.

المصدر: نوفوستي