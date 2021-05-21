بوتين يهنئ العاملين الروس في المناطق القطبية

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين، العاملين في المنطقة القطبية الروس، بما حققوه من إنجازات وذلك بمناسبة حلول عيدهم المهني الذي يحتفل به اليوم، 21 مايو.

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه، بفضل جهودهم تقوم روسيا بنشاط بتطوير البنية التحتية الصناعية والنقل في منطقتي القطب الشمالي والمنطقة المحيطة بالقطب.

وقال بوتين: "هذا العيد المهني مكرس لكل عامل قطبي شجاع وجريء ومخلص لعمله، ولكل من ساهم في استكشاف وتطوير واستثمار المناطق القطبية - من العلماء والمختصين في الأرصاد الجوية والجيولوجيين والطيارين والبحارة والبناة وممثلي التخصصات الأخرى. ونحن فخورون بحق بنتائج هذا العمل الشاق المتفاني ".

وأشار إلى أن الجيل الحالي من العاملين القطبيين، يفتخرون ويتمسكون بالتقاليد التي وضعها أسلافهم، ويعملون بنجاح وثقة في إطار البعثات الاستكشافية في القطب الجنوبي والقطب الشمالي، وفي محطات شبكة المراقبة التابعة لخدمة الأرصاد الجوية المائية، وينفذون المهمات المتعلقة بتوسع التواجد الروسي في مناطق القطبين الشمالي والجنوبي.

المصدر: نوفوستي