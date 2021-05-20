تلميذ حاول التسلل إلى مدرسة في بطرسبورغ مع مسدس إشارة

قال مصدر أمني في بطرسبورغ، إن أحد التلاميذ حاول التسلل إلى داخل مدرسته في المدينة، وهو يرتدي خوذة ويحمل مسدس إشارة، لكن رجال الأمن تمكنوا من اعتقاله.

وأضاف المصدر: "اليوم في حوالي الساعة الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة، تلقت خدمة الطوارئ -112، بلاغا يفيد بوجود فتى مجهول يرتدي خوذة ويحاول دخول المدرسة حاملا شيئا يشبه السلاح، ولم يسمح له حارس المؤسسة التعليمية بالمرور، ودخل معه في عراك بعد أن استدعى الشرطة التي وصلت بسرعة واعتقلت الفتى.

وأكد المصدر، أن رجال الأمن عثروا بحوزة الشاب البالغ من العمر 17 عاما، على مسدس إشارة. ونوه بأن التحقيق مع التلميذ لا يزال مستمرا.

من جانبها أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الموقوف وهو من تلاميذ الصف الحادي عشر، يؤكد أنه حضر بهذا الشكل إلى المدرسة رقم 147 في بطرسبورغ، للمشاركة في ألعاب قتال مزيف.

المصدر: وكالات