روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 9 آلاف

شهدت روسيا خلال اليوم الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إذ تم تسجيل 9232 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة مقابل 7920 حالة في اليوم السابق.

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بذلك وصلت حصيلة الإصابات في البلاد إلى 4 ملايين و974908، منها 117361 حالة وفاة، بزيادة 396 حالة خلال اليوم الماضي، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تحديثه اليومي.

وورد في تقرير المركز أن 9983 شخصا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و591770 شخصا، لينخفض عدد الحالات النشطة إلى 255777.

وسجلت العاصمة موسكو قفزة كبير في الحالات الجديدة مع اكتشاف 3312 حالة إصابة خلال اليوم الماضي مقابل 2096 في اليوم السابق، فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية إلى 396 بعدما كان 390 في إحصائية أمس.

وفي مدينة بطرسبورغ واصل مؤشر الإصابات الجديدة ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 791 في تقرير اليوم مقابل 784 أمس و772 الثلاثاء، فيما تم تسجيل 40 وفاة اليوم مقابل 37 أمس.

المصدر: RT