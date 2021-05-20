موراشكو يحدد موعد طرح لقاح "سبوتنيك لايت" للتداول

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، للصحفيين اليوم، إن التداول المدني للقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا، سيبدأ بعد 3 أسابيع.

تم تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت"، الذي يتكون من جرعة واحدة فقط، في روسيا في أوائل شهر مايو، وبلغت فعاليته 79.4٪، وهي نسبة أعلى من العديد من اللقاحات التي تتكون من جرعتين.

وجدير بالذكر، أن لقاح "سبوتنيك لايت"، هو المكون الأول من لقاح "سبوتنيك V"، وأثبت فعاليته ضد جميع سلالات الفيروس التاجي الجديدة.

ولم يتم تسجيل أي عواقب أو أعراض جانبية سلبية جدية، بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت".

المصدر: نوفوستي