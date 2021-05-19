لافروف يصل عاصمة آيسلندا وسط خطط لعقد لقاء مع بلينكن

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى مدينة ريكيافيك عاصمة آيسلندا، اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويشارك لافروف خلال زيارته لريكيافيك في اجتماع مجلس منطقة القطب الشمالي على مستوى وزراء الخارجية.

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ومن المتوقع أن يلتقي سيرغي لافروف نظيره الأمريكي مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع المجلس، حسبما ذكرت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء.

وسيكون ذلك أول لقاء بين لافروف وبلينكن منذ تولي الأخير منصب وزير الخارجية الأمريكي في يناير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"