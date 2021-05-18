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روسيا ..8.1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار روسيا

روسيا ..8.1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
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سجلت السلطات الصحية في روسيا 8183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تعافى 8972 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2430 إصابة)، تليها مدينة بطرسبورغ (772) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (709).

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وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 364 شخصا خلال اليوم الماضي، جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4.957.756 إصابة بفيروس كورونا، وتعافى من العدوى 4.572.226، فيما توفي 116575 شخصا.

المصدر: تاس

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