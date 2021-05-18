لليوم الثاني على التوالي.. درجة الحرارة في موسكو تسجل رقما قياسيا غير مسبوق منذ عقود

يسجل الطقس في موسكو، اليوم الثلاثاء، رقما قياسيا جديدا في الحرارة، حيث سترتفع درجة حرارة الجو إلى 32 درجة مئوية.

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وسيكون الطقس في موسكو دافئا بدرجة قياسية غير معتادة، وسترتفع إشارات موازينها إلى إلى 32 درجة مئوية فوق الصفر.

وأفاد ميخائيل ليوس، الخبير البارز في مركز فوبوس للطقس، بأن يوم الثلاثاء سيشهد ظهور "تأثير جبهة جوية غربية واسعة ذات ضغط مرتفع"، لافتا إلى أن الطقس في موسكو سيكون غائما جزئيا مع عدم هطول الأمطار، فيما ستتراوح درجات الحرارة في المنطقة بين 28 إلى 32 درجة مئوية.

ولفت الخبير إلى أن وجود احتمال كبير بأن يتم تحديث السجل اليومي لدرجة الحرارة القصوى، والذي تم رصده في عام 1897، في العاصمة موسكو، حيث ارتفعت في ذلك العام درجة حرارة الجو في 18 مايو إلى 29.1 درجة.

وذكر ليوس أيضا أن رياحا جنوبية شرقية ستهب على العاصمة الروسية، ستصل سرعتها إلى بين 4-9 أمتار في الثانية، فيما سينخفض ​​الضغط الجوي عن المعدل الطبيعي، 740 ملم زئبق.

وكان قد أعلن في وقت سابق أن أعلى درجة حرارة مسجلة على مدار السبعين عاما الماضية، حُطمت في موسكو في 17 مايو.

المصدر: rambler.ru