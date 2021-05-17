روسيا على استعداد لمساعدة تركيا في محاربة فيروس كورونا

أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، عن استعداد روسيا لمساعدة تركيا في محاربة وباء فيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لنائبة رئيس الوزراء في أعقاب لقائها مع مسؤولين أتراك، اليوم الاثنين، أن الحديث يدور عن تنظيم إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي على نطاق صناعي على الأراضي التركية.

ودعت غوليكوفا لزيادة الجهود المشتركة لمحاربة فيروس كورونا، مؤكدة أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لتركيا".

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وأشارت إلى أن تطعيم السكان ضد فيروس كورونا وتطوير مناعة القطيع سيؤدي للانتصار على الفيروس.

وخلال المباحثات الروسية – التركية تم الاتفاق على إجراء مشاورات بين الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) والأجهزة المعنية التركية، وتوجه وفد روسي إلى تركيا لتقييم الوضع الوبائي وفحص المواقع السياحية لدراسة إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وتركيا.

ومن المقرر أن تضع السلطات الروسية والتركية خطة عمل مشتركة، خاصة باستئناف الرحلات السياحية بين البلدين، التي تم تعليقها اعتبارا من 15 أبريل الماضي، نظرا لتردي الوضع الوبائي في تركيا.

المصدر: وكالات