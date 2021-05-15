استقرار في الحالة الوبائية بروسيا وفقا لبيانات كورونا اليومية

سجلت روسيا 8790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 364 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل 8790 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 9462 إصابة في اليوم السابق.

وانخفضت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 364 حالة وفاة جديدة، مقابل 393 وفاة أمس، فيما تماثل 9866 مريضا للشفاء.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس في موسكو (3073 إصابة) وسان بطرسبورغ (749) ومقاطعة موسكو (671).

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و931691 إصابة مؤكدة، منها 115480 حالة وفاة، وأربعة ملايين و547500 حالة شفاء.

المصدر: نوفوستي