الجمعية البرلمانية للناتو: روسيا في حدودها الغربية تتقدم عسكريا على قواتنا

اعتبرت الجمعية البرلمانية للناتو أن القدرات العسكرية لروسيا على حدودها الغربية تتقدم على قوة حلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة.

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وقالت الجمعية البرلمانية للناتو، في تقرير تم تقديمه اليوم الخميس خلال افتتاح دورة لها في بروكسل: "القوات والمنصات القتالية، التي نشرتها روسيا على حدودها الغربية، تتقدم على قوات الناتو في الطرف الشرقي".

وأوضح التقرير: "تفيد التقديرات المتوفرة بأن روسيا لديها 150 ألف عسكري في المنطقة العسكرية الغربية، منهم حوالي 65 ألف شخص في الوحدات القتالية، وذلك نهيك عن 30 ألف عنصر في قوات المظلين مستعدين لانتشار سريع".

كما أشار التقرير إلى أن قوات أسطول البلطيق الروسي والقوات الجوية في المنطقة تتغلب على نظيرتها التابعة للناتو، وذلك فضلا عن "المنظومات المتطورة للدفاع الجوي خاصة إس-400"، وكذلك الصواريخ التكتيكية.

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وشدد التقرير مع ذلك على أن الميزانية العسكرية الروسية أقل بكثير من نظيرتها لدى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، ما يمكن أن يؤدي إلى فشل روسيا في الحفاظ على تقدمها العسكري في المنطقة.

وسبق أن اتهمت روسيا مرارا الناتو بأنه يقرب منشآته العسكرية من الحدود الروسية حيث كثف الحلف أنشطته بشكل حاد بما في ذلك المناورات وعمليات نشر الأسلحة، ما أسفر عن تصاعد التوتر بين الطرفين وتفكيك النظام الأمني ​​في أوروبا.

كما أكدت موسكو أنه "تم قطع الاتصالات العسكرية بالكامل" بين الجانبين، ما "يمثل حاجزا رئيسيا للحوار السياسي" في مجلس روسيا-الناتو.

المصدر: "تاس" + وكالات