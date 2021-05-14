روسيا تجمد الحسابات المصرفية لإذاعة "أوروبا الحرة" في موسكو

جمدت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، الحسابات المصرفية لإذاعة "أوروبا الحرة / راديو ليبرتي" في موسكو بعد تغريمها مرارا لخرقها تشريع "العملاء الأجانب في الإعلام".

وكانت موسكو صنفت إذاعة "أوروبا الحرة / راديو ليبرتي" كوسيلة إعلام "أجنبية عميلة" في وقت سابق يوم الجمعة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الروسي صادق في 2017 على مشروع قانون حول تصنيف وسائل إعلام ممولة من الخارج كـ "عملاء أجانب".

ويقضي القانون بإمكانية إدراج وسائل إعلام تمولها دول أو مؤسسات أجنبية على قائمة "العملاء الأجانب"، حيث تخضع وسائل الإعلام التي سيتم إدراجها على هذه القائمة لنفس القيود والالتزامات التي تفرض على المنظمات غير الحكومية التي تم تصنيفها كعملاء أجانب.

المصدر: وكالات