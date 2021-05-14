روسيا.. احتجاز رجل زعم أنه "الرب" بعد أيام من هجوم دام على مدرسة في قازان

أفاد المكتب الصحفي لدائرة الداخلية بمقاطعة تشيليابينسك الروسية بأن الشرطة احتجزت رجلا ادعى أنه "الرب" ونشر في شبكة الإنترنت صورا لشهادة طبية تؤكد حقه في امتلاك الأسلحة.

إقرأ المزيد

وأضاف المكتب أن الاحتجاز تم بعد شكاوي الجيران من السلوك الغريب للرجل الذي كان يعلن أنه "الرب" ويطرق على الجدران.

وتم وضع الرجل إلى مستشفى للأمراض العقلية. وقال المصدر نفسه إن الشرطة لم تعثر على أية أسلحة في منزل الرجل المحتجز.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من هجوم مسلح نفذه شاب يدعى إلناز غلافييف والبالغ من العمر 19 عاما على مدرسة بمدينة قازان، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 تلاميذ ومعلمتين اثنتين وإصابة 23 شخصا. وكان المهاجم زعم أيضا أنه "الرب".

المصدر: تاس