خبير يكشف أسباب عدم رصد نظام "المدينة الآمنة" للأسلحة في أيدي مهاجم مدرسة قازان

صرح ممثل للمؤسسة الروسية "المعدات الخاصة والاتصال" أن أنظمة المراقبة بالفيديو ونظام "المدينة الآمنة" لم ترصد أسلحة في أيدي مهاجم مدرسة قازان لأنها متخصصة لرصد مخالفات قواعد المرور.

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وقال ممثل المؤسسة الخبير في العلوم التقنية، غينادي بوتشكوف: "لا يعجبني أن أنظمة المراقبة بالفيديو لم ترصد البندقية، لأن معظم الأموال التي تخصصها الميزانية لتطوير نظام "المدينة الآمنة" وأنظمة المراقبة بالفيديو تنفق على إنشاء أنظمة رصد مخالفات قواعد المرور وليس على تحديد هوية الأشخاص. أمام مجال ضمان الأمن فينفق عليه جزء صغير من هذه الأموال".

ونشرت في شبكة الإنترنت، بعد الهجوم المسلح على مدرسة قازان، الذي وقع الثلاثاء الماضي تسجيلات فيديو من كاميرات المراقبة في الشوارع تظهر أن المهاجم إلناز غلافييف المسلح بالبندقية يمشي نحو المدرسة، ويمشي إلى جانبه المارة، لكن لا أحد يوقفه ولا يلاحظه.

وأوضحت وزارة الداخلية لجمهورية تتارستان الروسية فيما بعد أنه لم تكن هناك أي بيانات من شهود عيان بشأن وجود رجل مسلح في الشارع.

وشهدت مدينة قازان الروسية، الثلاثاء الماضي، أكبر حادث لإطلاق النار في مدرسة في السنوات الأخيرة، حيث نظم إلناز غلافييف، الشاب المحلي البالغ من العمر 19 عاما، تفجيرا وأطلق النار من بندقية في المدرسة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

المصدر: نوفوستي