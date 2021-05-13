مصادر طبية: 4 أطفال مصابين بهجوم مدرسة قازان لا يزالون في حالة خطيرة

أفادت مصادر طبية بأن الحالة الصحية لـ4 أطفال مصابين بهجوم مدرسة قازان، الذين تم نقلهم إلى موسكو لتلقي العلاج، لا تزال خطيرة، فيما لا تزال الحالة الصحية لطفل آخر خطيرة للغاية.

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ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر: "لم يؤثر التحليق (نقلهم بالطائرة من قازان إلى موسكو) على الحالة الصحية للأطفال. لا توجد أي تغيرات حتى الآن. وتقيم الحالة الصحية لـ4 أطفال على أنها خطيرة، فيما تقيم الحالة الصحية لطفل واحد آخر على أنها خطيرة للغاية. ولا تزال حالتهم مستقرة".

وقالت المتحدثة باسم رئاسة جمهورية تتارستان، ليليا غاليموفا، أمام الصحفيين، اليوم الخميس، إن عملية نقل الأطفال والكبار المتضررين في الهجوم إلى موسكو جرت بشكل جيد.

وأضافت: "تحمل 8 أشخاص الذين تم نقلهم إلى موسكو، عملية نقلهم بثبات. ويتلقون كلهم العلاج في المستشفيات الفدرالية. ويعمل الأطباء ما بوسعهم لإنقاذ حياة وصحة مواطنينا".

وأدى حادث إطلاق النار الذي وقع الثلاثاء الماضي في مدرسة بمدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية إلى مقتل 7 تلاميذ ومعلمتين اثنتين، وإصابة 23 شخصا. وتم نقل 9 مصابين، 5 أطفال و4 كبار، إلى موسكو لتلقي العلاج.

المصدر: تاس