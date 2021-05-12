رفع رايات على قمة إلبروس تخليدا للمدافعين عن القوقاز خلال الحرب الوطنية

قام عسكريون من المركز الوطني لإدارة الدفاع بالتعاون مع مختصين من الجمعية الجغرافية الروسية برفع رايات على قمة إلبروس تخليدا لذكرى المدافعين عن القوقاز خلال الحرب الوطنية العظمى.

وتم تنظيم البعثة العسكرية الوطنية التي تحمل اسم "على طرق الحرب الوطنية العظمى. معركة إلبروس"، في الفترة من 2 إلى 11 مايو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 76 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

احتلت زيارة النصب التذكاري لأبطال الدفاع عن منطقة إلبروس، في قرية تيرسكول مكانا مهما في برنامج البعثة. وتضمنت الزيارة وضع الزهور على المقبرة الجماعية للعسكريين السوفيت الذي سقطوا في القتال ضد الغزاة النازيين في شمال القوقاز. بعد ذلك صعدت المجموعة إلى قمة إلبروس التي تعتبر أعلى قمة في أوروبا، ونصبت عليها 3 أعلام – علم وزارة الدفاع وعلم المركز الوطني لإدارة الدفاع، وعلم الجمعية الجغرافية الروسية.

وقال قائد المجموعة اللواء سيرغي يغوروف، إن المجموعة ضمت 15 من أكثر ضباط المركز الوطني لإدارة الدفاع تدريبا، واثنين من ممثلي الجمعية الجغرافية الروسية.

المصدر: RT