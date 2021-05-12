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مقاتلة روسية تعترض 3 طائرات حربية فرنسية فوق البحر الأسود

أخبار روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لها اعترضت اليوم الأربعاء ثلاث طائرات حربية فرنسية قرب حدود البلاد فوق البحر الأسود.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة أن المقاتلة الروسية أقلعت من قاعدتها بعد الكشف عن ثلاثة أهداف جوية على مقربة من الحدود فوق البحر الأسود، وتبين أنها مقاتلتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة لتموين الوقود من طراز "إس-135" تابعة لسلاح الجو الفرنسي.

وذكر المركز أن المقاتلة الروسية منعت الطائرات الفرنسية من خرق حدود البلاد ثم عادت إلى قاعدتها.

ونشرت وزارة الدفاع فيديو يظهر عملية الاعتراض.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض ثلاث طائرات حربية فرنسية وأخرى نرويجية فوق بحر بارنتس عند حدود البلاد الشمالية.

المصدر: نوفوستي + تاس

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