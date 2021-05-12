بيسكوف يشيد برد فعل معلمي مدرسة قازان التي شهدت هجوما دمويا

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أعمال المعلمين في المدرسة بمدينة قازان والتي وقع فيها أمس الثلاثاء حادث إطلاق النار، تستحق ثناء وإعجابا.

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وردا على سؤال صحفي حول احتمال منح جوائز للمعلمين الذين أظهروا شجاعة ومثابرة أثناء الحادث قال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "لا شك في أن كل الإجراءات التي اتخذها المعلمون تستحق بالطبع أعلى تقييم وإعجابا بشريا. أما أي قرارات حول منحهم الجوائز أو شيء من هذا النوع فلا يمكنني حتى الآن الإجابة عن هذا السؤال، لكن الرئيس يحصل بلا شك على التقارير المناسبة بهذا الشأن".

وأسفر حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الثلاثاء في مدرسة بمدينة قازان الواقعة بجمهورية تتارستان الروسية، عن مقتل 7 أطفال ومعلمتين اثنتين وإصابة 23 شخصا.

المصدر: نوفوستي