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رئيس الوزراء الروسي: اشتغلت أعمال حرة كثيرة في شبابي لتحصيل المال

أخبار روسيا

رئيس الوزراء الروسي: اشتغلت أعمال حرة كثيرة في شبابي لتحصيل المال
Sputnik
رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين يلقي كلمة أمام مجلس الدوما الروسي، 12 مايو 2021
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قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أنه اشتغل في شبابه في الكثير من الأعمال الحرة لكسب المزيد من المال حين الحاجة..

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وقال ميشوستين في خطاب ألقاه أثناء تقديمه للتقرير السنوي للحكومة في مجلس الدوما الروسي، اليوم الثلاثاء "من حيث المبدأ، نحن نتحدث اليوم عن كل شيء، باستثناء أمر واحد يعرفه الجميع من كل بد، وهو أننا في شبابنا كنا، عندما نحتاج إلى المال، نشتغل في أعمال حرة لا تعد ولا تحصى".. "أنا شخصيا على سبيل المثال اشتغلت عتالا ومارست أعمال تقنية كمساعد في مختبر"..." كثير منا كان يشتغل في أعمال حرة إضافية لتحصيل المزيد من الأموال وكان هذا أمرا طبيعيا".

المصدر: نوفوستي

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