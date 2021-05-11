الأسطول الروسي يراقب تحركات سفينة الدوريات الفرنسية في البحر الأسود

بدأ الأسطول الروسي في البحر الأسود مراقبة تحركات سفينة الدوريات الفرنسية "كوماندان بيرو" بعد دخولها البحر الأسود، وفق وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء.

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وفي تصريحات صحفية قال المكتب الإعلامي للمركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة: "بدأت قوى ووسائل أسطول البحر الأسود مراقبة تحركات سفينة الدوريات 'كوماندان بيرو' التابعة للقوات البحرية الفرنسية والتي دخلت مياه البحر الأسود اليوم 11 مايو".

المصدر: "تاس"