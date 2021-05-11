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الأسطول الروسي يراقب تحركات سفينة الدوريات الفرنسية في البحر الأسود

أخبار روسيا

الأسطول الروسي يراقب تحركات سفينة الدوريات الفرنسية في البحر الأسود
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سفينة الدوريات "كوماندان بيرو"
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بدأ الأسطول الروسي في البحر الأسود مراقبة تحركات سفينة الدوريات الفرنسية "كوماندان بيرو" بعد دخولها البحر الأسود، وفق وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء.

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وفي تصريحات صحفية قال المكتب الإعلامي للمركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة: "بدأت قوى ووسائل أسطول البحر الأسود مراقبة تحركات سفينة الدوريات 'كوماندان بيرو' التابعة للقوات البحرية الفرنسية والتي دخلت مياه البحر الأسود اليوم 11 مايو".

المصدر: "تاس"

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