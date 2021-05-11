في خطوة جوابية.. روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساعد الملحق العسكري بالسفارة الرومانية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه وذلك ردا على طرد أحد دبلوماسيها من رومانيا.

وذكرت الوزارة أنه يجب على الدبلوماسي الروماني، مغادرة الأراضي الروسية في غضون 72 ساعة.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "في 11 مايو، تمت دعوة السفير الروماني كريستيان إستراتي إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة من الوزارة تفيد بأن النقيب غ. إليسكو مساعد الملحق العسكري في السفارة الرومانية، شخص غير مرغوب فيه. ويجب على الموظف المذكور، مغادرة الأراضي الروسية في غضون 72 ساعة".

وتابعت أن "الجانب الروسي اتخذ هذه الخطوة ردا على الإعلان غير المبرر من الجانب الروماني في 26 أبريل الماضي، مساعد الملحق العسكري في السفارة الروسية في بوخارست، شخصا غير مرغوب فيه".

المصدر: نوفوستي