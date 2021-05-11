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ارتفاع عدد القتلى بهجوم مدرسة قازان إلى 9

أخبار روسيا

ارتفاع عدد القتلى بهجوم مدرسة قازان إلى 9
Sputnik
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أعلن رئيس تتارستان رستم مينيخانوف أن عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم مدرسة في قازان عاصمة الجمهورية، ارتفع إلى 9 أشخاص، بينهم 7 تلاميذ من الصف الثامن ومدرسة وموظفة.

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وأضاف مينيخانوف أن 18 طفلا و3 بالغين لا يزالون في المستشفى، مضيفا أن بعضهم يعانون من إصابات بطلقات نارية، وآخرين من كسور ورضوض.

وحسب بيانات وزارة التعليم التتارستانية، فإن 8 من الجرحى حالات خطيرة والبقية حالات متوسطة، وتتراوح أعمار الأطفال المصابين بين 7 و15 عاما.

ومنفذ الهجوم شاب في الـ19 من العمر وهو خريج سابق من المدرسة، وتم القبض عليه في موقع الحادث. 

المصدر: وكالات

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