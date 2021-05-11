عمدة قازان: ليس ثمة أكثر دناءة من عمل إرهابي يستهدف الأطفال!

وصف إلسور ميتشين، عمدة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، حادث إطلاق النار الذي أوقع 8 قتلى و20 جريحا في إحدى مدارس المدينة اليوم الثلاثاء بأنه بأنه هجوم إرهابي استهدف الأطفال.

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وأضاف: "قلوبنا ملؤها الحزن والمواساة اليوم"، معربا عن أحر التعازي لأسر وذوي ضحايا إطلاق النار ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وفي وقت سابق اليوم عزى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذوي ضحايا الهجوم وأوعز بتقديم كل المساعدات اللازمة للمتضررين، مطالبا المسؤولين بالشروع في العمل على تشديد قواعد حيازة الأسلحة في البلاد.

المصدر: وكالات