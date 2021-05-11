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مقاتلة روسية تعترض 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود

أخبار روسيا

مقاتلة روسية تعترض 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود
Sputnik
مقاتلة "سو-30"
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أفادت دائرة الإعلام لأسطول البحر الأسود الروسي بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-30" اعترضت، اليوم الثلاثاء، 3 طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود.  

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وقالت الدائرة للصحفيين إن الرادارات الروسية سجلت في 11 مايو الجاري أهدافا جوية فوق المياه المحايدة للبحر الأسود كانت تقترب من الحدود الروسية.

وأضافت: "ولتحديد ومنع انتهاكات الحدود حلقت مقاتلة "سو-30" إلى الجو... وحدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنها طائرتان تكتيكيتان من طراز "ميراج 2000" وطائرة التزويد بالوقود من طراز "C-135" التابعة للقوات الجوية الفرنسية وكانت المقاتلة الروسية ترافقها فوق البحر الأسود".

وأشارت إلى أن المقاتلة لم تسمح بدخول الطائرات الفرنسية الأجواء الروسية، مشددة على أن تحليق الطائرة الروسية جرى وفق القوانين الدولية.

المصدر: نوفوستي

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