"روس كومنادزور" تطالب "غوغل" برفع القيود عن قناة RT على "يوتيوب"

قالت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "روس كومنادزور"، إنها طالبت شركة "غوغل" برفع القيود عن قناة RT على "يوتيوب".

وذكرت الهيئة أنها أرسلت إلى الشركة الأمريكية خطابا، شددت فيه على ضرورة القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الرسالة، إلى خدمة "يوتيوب"، سبق أن حظرت عدة مقاطع فيديو على قناة RT YouTube، بما في ذلك مقابلة مع عالم الفيروسات دميتري لفوف.

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وأضافت "روس كومنادزور" القول إن "إمكانية نشر مقاطع فيديو وإجراء بث مباشر من جانب القناة، كانت محدودة أيضا بذريعة نشر معلومات غير دقيقة حول الإصابة بفيروس كورونا المستجد وعواقبه".

وشددت الهيئة على أن تصرفات إدارة "يوتيوب"، تنتهك المبادئ الأساسية للنشر الحر للمعلومات، وإمكانية الوصول إليها دون عوائق، وتعتبر هذه التصرفات بمثابة تدبير رقابي تجاه وسائل الإعلام الروسية.

وذكرت أن هذه ليست الحالة الأولى من نوعها - ففي السابق، حظرت إدارة "يوتيوب"، منشورات لـ RT ووسائل الإعلام الروسية الأخرى.

المصدر: نوفوستي