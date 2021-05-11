كورونا في روسيا.. تسجيل 8115 إصابة جديدة و329 وفاة

أفادت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا بأنها سجلت 8115 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 329 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وجاء في بيان صدر عن الغرفة: "خلال الساعات الـ24 الأخيرة تم تسجيل 8115 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 82 منطقة روسية".

وارفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 329 حالة وفاة، مقابل 321 وفاة أمس، فيما تماثل 7009 مرضى للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة 4 ملايين و896842 إصابة مؤكدة منها 113 976 حالة وفاة.

المصدر: نوفوستي