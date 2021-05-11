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أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدرسة بمدينة قازان الروسية

أخبار روسيا

أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدرسة بمدينة قازان الروسية
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قتل 7 أشخاص وأصيب 10 آخرين بجراح في حادث إطلاق نار وقع صباح اليوم الثلاثاء في إحدى مدارس مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان وسط روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وقالت مصادر في هيئة الطوارئ المحلية إن مجهولين أطلقا النار في المدرسة وترافق الهجوم مع انفجار.

وأضافت المصادر، أن أحد المهاجمين قاصر وتم القبض عليه.

وقامت السلطات بإخلاء مبنى المدرسة عقب وقوع الحادث.

يتبع..

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