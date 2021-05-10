قديروف: بوتين منح لقب "بطل روسيا" لقائد فوج القوات الخاصة بالشيشان

قال رئيس الشيشان رمضان قديروف، إن الرئيس فلاديمير بوتين منح زميد تشالايف قائد فوج الشرطة الخاص بوزارة الداخلية الشيشانية، لقب "بطل روسيا".

وذكر قديروف، أن شجاعة تشالايف الشخصية ورجولته، سمحت بالقضاء على آخر عصابة منظمة في المنطقة التي كان يتزعمها أصلان بيوتوكاييف.

وأضاف رئيس جمهورية الشيشان: "ليس هناك شك في أن زميد استحق بجدارة لقب بطل روسيا، لأن تصرفاته المنسقة جيدا وسلوكه الفعال وشجاعته الشخصية، هي التي سمحت لنا بالقضاء على آخر عصابة منظمة في جمهورية الشيشان".

وأشار قديروف إلى أن زميد تشالايف، كان خلال معظم حياته الواعية يخدم الوطن، وقد شارك مرات كثيرة في عمليات خاصة معقدة ومحفوفة بالمخاطر، للقضاء على الإرهابيين.

المصدر: نوفوستي