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بوتين وعلييف يتفقان على تعزيز التعاون الشامل بين روسيا وأذربيجان

أخبار روسيا

بوتين وعلييف يتفقان على تعزيز التعاون الشامل بين روسيا وأذربيجان
Sputnik
لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف في موسكو، 11 يناير 2021
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أفاد المركز الصحفي للكرملين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، أجريا اليوم الاثنين مكالمة هاتفية أكدا خلالها سعي الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي.

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وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن بوتين وعلييف هنآ بعضهما البعض بالذكرى الـ76 للانتصار في الحرب العالمية الثانية، وأشارا إلى أن كلا البلدين يكرمان ذكرى بطولات المحررين ويشكران المحاربين القدامى الذين أظهروا بطولة وتفانيا لا مثال لهما.

وأضاف البيان: "تم تأكيد السعي الثنائي لزيادة التعاون الروسي الأذربيجاني الشامل. وتم التوصل إلى اتفاق حول إجراء اتصالات جديدة على المستويات المختلفة".

المصدر: نوفوستي

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