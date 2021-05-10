بوتين يناقش مع رئيس قرغيزستان نزاعها الحدودي مع طاجيكستان

أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره القرغيزي، صدير جاباروف.

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وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أكد بيسكوف: "تمت المكالمة. سيكون هناك بيان قريبا".

من جانبه أفاد المركز الصحفي للرئيس القرغيزي بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين تمت اليوم الاثنين بمبادرة من الرئيس بوتين، مضيفا أن الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى الـ76 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وقال ممثل للمكتب الصحفي للرئيس القرغيزي: "اتفق الجانبان في أعقاب المحادثات على إجراء زيارة عمل للرئيس صدير جاباروف إلى موسكو في نهاية الشهر الجاري سيتم خلالها بحث المسائل الحيوية للتعاون الثنائي والتكامل الاقتصادي الأوراسي. وسيعير الجانبان اهتماما خاصا للتعاون لصالح ضمان الأمن الإقليمي، بما في ذلك في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون".

وأضاف أنه تمت خلال المكالمة الهاتفية أيضا مناقشة مسائل التعاون الثنائي والوضع حول النزاع الأخير على الحدود القرغيزية الطاجكية.

وأوضح: "أعلن الرئيس بوتين أن روسيا جاهزة لتقديم المساعدات الضرورية لقرغيزستان في التغلب على العواقب الإنسانية للنزاع الحدودي".

المصدر: نوفوستي