"عاملة لاسلكي" تكشف فحوى حديثها مع بوتين بعد عرض 9 مايو

كشفت المحاربة السابقة ماريا فاوستوفا عن فحوى حديثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد عرض عيد النصر في موسكو.

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وقالت فاوستوفا لصحيفة "إزفيستيا" إن بوتين سألها عن الأماكن التي قاتلت فيها، وأجابته أنها كانت عاملة لاسلكي أثناء المعارك في ستالينغراد. وأضافت أن رئيس الدولة سألها أيضا عن حياتها.

وشارك أكثر من 12 ألف عسكري في العرض المقام في العاصمة الروسية إحياء للذكرى الـ 76 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). وبعد انتهاء الفعالية وضع فلاديمير بوتين أكاليل من الزهور عند نصب الجندي المجهول قرب سور الكرملين في موسكو.

المصدر: "نوفوستي"