 
مباشر

بيسكوف يوضح كلام بوتين عن "الجلادين الذين لم يتم استئصالهم"

أخبار روسيا

بيسكوف يوضح كلام بوتين عن
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qcui

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين قصد بحديثه عن "الجلادين الذين لم يتم استئصالهم"، الإشارة  إلى أن نازيين جددا "يرفعون رؤوسهم" في دول أوروبية.

وأكد بيسكوف، أن "النازية الجديدة" أخذت تظهر بشكل واضح في بعض الدول الأوروبية.

وأضاف بيسكوف: "لا يخفى على أحد أن النازيين الجدد يرفعون رؤوسهم أكثر فأكثر في البلدان الأوروبية، ويحاول الأوروبيون التصدي لهم. بالطبع، هذا غير مقبول بالنسبة لبلدنا".

وأشار إلى المسيرات العلنية التي ينظمها النازيون الجدد في دول البلطيق وأوكرانيا.

وكان بوتين قد ذكر في خطابه في استعراض العيد في موسكو، أن العديد من منظري النازية يحاولون مرة أخرى وضع هذه الإيديولوجية في الخدمة في العالم،

وشدد بوتين على أنه لا تزال توجد حشود من "عناصر الفرق التأديبية والتنكيلية الذين لم يتم اجتثاثهم"، وهناك محاولات لإعادة كتابة التاريخ.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا