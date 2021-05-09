موراشكو يحدد متى ستتحقق المناعة الجماعية ضد كوفيد-19 في روسيا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه يتوقع أن يتم الوصول إلى المناعة الجماعية ضد فيروس كورونا في روسيا، في سبتمبر المقبل.

في وقت سابق، أعلن الوزير نفسه أنه للوصول إلى هذه المناعة الجماعية، يجب أن تتوفر المناعة ضد الفيروس لدى 69.8 مليون مواطن روسي كحد أدنى.

بدأت حملة التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في روسيا، في منتصف شهر يناير. وقبل أيام، قالت نائبة رئيس االحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إنه تم حتى الآن تطعيم 13.4 مليون شخص من المكون الأول، وتم تطعيم 9.4 مليون شخص بالكامل في روسيا.

بشكل إجمالي، تم تسجيل أربعة لقاحات في روسيا: وهي "سبوتنيك V"، و EpiVacCorona، ولقاح "كوفيفاك"، وكذلك لقاح "سبوتنيك لايت".

المصدر: نوفوستي