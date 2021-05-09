زاخاروفا: روسيا ستبذل كل جهدها لكي تبقى الذكرى المشرقة لأبطال الحرب حية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها، لكي تبقى حية الذكرى المشرقة لمنجزات ومآثر أبطال الحرب الوطنية العظمى.

وأضافت زاخاروفا، في تهنئتها بيوم النصر التي نشرتها على "فيسبوك": "التهاني بيوم 9 مايو، التهاني بيوم النصر، العيد العظيم والإنجاز المجيد لشعبنا. نحن سنبذل كل الجهود لكي تبقى حية الذكرى المشرقة لأبطال الحرب على الرغم من الافتراءات. المجد لكم أيها الأبطال على مدى القرون".

وأرفقت زاخاروفا، كلماتها هذه، بصور لأجدادها - فلاديسلاف غريغوريفيتش ماتشولكو ويوري إيفانوفيتش زاخاروف.

في وقت سابق، أشارت زاخاروفا إلى أن جدها يوري زاخاروف أنجز الحرب وهو في منصب قائد كتيبة استطلاع. وذكرت أنه يحمل وسام النجمة الحمراء وميدالية "لقاء الشجاعة. وأما جدها الآخر، ماتشولكو فكان قائدا لسرية ميكانيكية وهو يحمل وسامي "النجمة الحمراء" .

المصدر: تاس