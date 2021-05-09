الطوارئ الروسية تعلن العثور على حطام مروحية Mi-2 سقطت شرقي البلاد

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية العثور على أجزاء محترقة من طائرة هليكوبتر Mi-2 كانت مفقودة في منطقة كامتشاتكا في أقصى شرقي البلاد منذ أمس السبت.

وأضاف المكتب الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية أنه "تم العثور على حطام طائرة هليكوبتر في منطقة الغابات بقرية تشابايفكا"، مشيرا إلى عدم وجود أي "بيانات عن مصير الراكب والطاقم حتى الآن".

وتشارك 3 طائرات في عمليات البحث عن كامل حطام المروحية على مساحة 280 كيلومترا مربعا، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن طاقم المروحية الذي ما زال مصيره مجهولا حتى الآن.

المصدر: RT