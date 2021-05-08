بيسكوف: الطقس قد يؤثر على الفعاليات الجوية من استعراض عيد النصر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن سوء الطقس في موسكو، سيؤثر على الفعاليات الجوية من الاستعراض العسكري بمناسبة عيد النصر في 9 مايو.

في وقت سابق، أشار الخبير في مجال الأرصاد الجوية وحالة الطقس يفغيني تيشكوفيتس، إلى أن ما يصل إلى خمسة ملليمترات من الأمطار ستسقط على موسكو في يوم النصر. وتوقع الخبير، أن تبلغ درجة حرارة الجو، 4-6 درجة مئوية في الليل، وفي النهار ستصل درجة حرارة الهواء إلى 14 مئوية.

وقال تيشكوفيتس: "من الساعة 9 إلى 11 صباحا سيكون الجو غائما: سحب منخفضة ، بارتفاع 400-600 متر (7-10 درجات)".

ووفقا له، فإن ذلك يعني وجودا كثيفا للغيوم وهو ما سيعيق التواصل البصري بين الطيارين المشاركين في العرض الجوي.

وأكد الخبير، أن سكان موسكو سيتمكنون من التمتع بالألعاب النارية الاحتفالية، لأنه مع حلول الساعة 20.00، ستتبدد السحب لكن درجة الحرارة ستتراجع حتى 6-8 مئوية فوق الصفر.

المصدر: نوفوستي