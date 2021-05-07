السلطات الروسية تطالب "غوغل" برفع القيود عن تطبيق "شارع الأبطال"

طالبت السلطات الروسية شركة "غوغل" الأمريكية برفع القيود عن تطبيق "شارع الأبطال" الروسي.

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ووجهت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات والتقنيات الإعلامية ووسائل الإعلام رسالة إلى الشركة شددت فيها على أن "جميع الممارسات التي تهدف إلى إخفاء وتشويه ذكرى الإسهام الحاسم للجنود السوفيت في دحر الفاشية وعملهم البطولي أثناء الحرب العالمية الثانية، تعتبر غير مقبولة".

وأشارت الهيئة إلى أن تصرفات "غوغل" تنتهك مبادئ حرية نشر المعلومات والوصول بلا عوائق إليها، مطالبة بشرح أسباب فرض القيود على البرنامج الروسي ورفعها.

ويطلع تطبيق "شارع الأبطال" المستخدمين على صفحات من مآثر أبطال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) الذين تحمل شوارع روسيا ومرافقها أسماءهم الوضاءة.

المصدر: "نوفوستي"