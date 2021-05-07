غواصة نووية جديدة تدخل الخدمة القتالية في البحرية الروسية

قال المكتب الصحفي في وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم، إن الغواصة الصاروخية النووية "قازان" من المشروع "ياسين-إم" المحدث، دخلت الخدمة القتالية في البحرية الروسية.

وأضاف البيان: "شهدت مؤسسة سيفماش في مدينة سيفيرودفينسك بحضور القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي يفمينوف، حفلا رسميا تم خلاله تسليم الغواصة النووية قازان إلى البحرية الروسية".

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وذكر البيان، أنه تم خلال ذلك رفع علم القوات البحرية الروسية على هذه الغواصة، التي تعتبر من غواصات الجيل الرابع.

المصدر: نوفوستي