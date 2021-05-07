بوتين يوعز بإنشاء أطلس عالمي بأسماء المواقع الروسية

أوعز الرئيس فلاديمير بوتين، للحكومة الروسية بتقديم المساعدة للجمعية الجغرافية الروسية، في مجال إنشاء أطلس رقمي عام للعالم، بأسماء المواقع الجغرافية الروسية.

وتم على موقع الكرملين، نشر قائمة التعليمات الخاصة بذلك، بعد اجتماع مجلس أمناء الجمعية الجغرافية الروسية.

وجاء في الإيعاز الرئاسي: "على الحكومة الروسية تقديم كل المساعدة الممكنة في تنفيذ مقترحات الجمعية الجغرافية الروسية، لإنشاء أطلس رقمي عام جديد للعالم بأسماء المواقع الروسية. ويجب تقديم تقرير حول ذلك قبل حلول 1 أغسطس 2021".

وذكرت الوثيقة، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، يتحمل مسؤولية تنفيذ ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لقائمة التعليمات الرئاسية، تمت توصية مجلس الدوما وبالاشتراك مع الحكومة الروسية، بالعمل لضمان اعتماد تعديلات على التشريعات الروسية لضمان حماية الدولة لممتلكات التراث الثقافي على المواقع المائية.

وقالت الوثيقة: "يجب تقديم تقرير حول ذلك قبل حلول 1 ديسمبر عام 2021. ويتحمل مسؤولية التنفيذ رئيس مجلس الدوما فياتشسلاف فولودين ورئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين".

المصدر: نوفوستي