بوتين: مستعدون لتأييد رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عن استعداد موسكو لتأييد مقترح برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، كي يتسنى استخدامها في جميع أنحاء العالم.

إقرأ المزيد

وقال بوتين خلال اتصال عبر الفيديو مع نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا إن "الأفكار التي تتداول في أوروبا برفع حماية الحماية الفكرية تماما" عن لقاحات فيروس كورونا "جديرة بالاهتمام"، مشددا على أنها تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء في حالات الطوارئ.

وتابع: "بالطبع، ستدعم روسيا مثل هذا التوجه، مع الأخذ في الاعتبار أنه في الظروف الحالية يجب أن نفكر ليس في كيفية جني أقصى ربح، ولكن في ضمان سلامة الناس"، مضيفا أنه "لا يمكن ضمان السلامة إلا إذا تم استخدام اللقاحات في الغالبية الساحقة من دول العالم".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال الأربعاء إنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لكورونا.

وفي وقت سابق اليوم أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمناقشة اقتراح رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا من أجل تسريع الإنتاج والتوزيع.

المصدر: وكالات