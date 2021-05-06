روسيا.. 30 عاما على تأسيس فريق الاستعراض الجوي "ستريجي"

قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إن مجموعة التحليق الاستعراضي الجوي "ستريجي" الروسية، تحتفل اليوم بمرور 30 عاما على تأسيسها.

وذكر المصدر، أن عملية تشكيل المجموعة بدأت في مطار "كوبينكا في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. وكان يوم ميلادها الرسمي، 6 مايو 1991. حينذاك، قدم الطيارون عروضهم البهلوانية الجوية، لأول مرة في عرض طيران تحت اسم "ستريجي".

وأضاف المصدر القول، إن فريق الأكروبات الجوية "ستريجي"، قام هذا العام بتحديث برنامجه بشكل جذري، وسيقدم "للمرة الأولى عروض أكروبات جماعية مع عدد كبير من الحركات البلهلونية في الهواء، في تكوين يضم تسع طائرات".

ويستخدم فريق "ستريجي"، عادة طائرات حربية من طراز "ميغ-29"، في استعراضاته الجوية.

المصدر: RT