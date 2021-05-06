روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ سبتمبر

تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا للمرة الثانية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 7639 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 7975 إصابة أمس الأربعاء و7770 إصابة الثلاثاء)، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 26 سبتمبر الماضي.

وأشارت الغرفة إلى أن أكثر من ربع الإصابات الجديدة (2114 حالة) يعود إلى العاصمة موسكو، وتليها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (715 حالة).

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 351 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 360 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 7788 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و855128 إصابة مؤكدة منها 112246 حالة وفاة و270544 حالة نشطة وأربعة ملايين و472338 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 130.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 221 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

المصدر: RT