دول "G7": نسعى لعلاقات مستقرة مع روسيا لكننا سنعزز قدراتنا على ردع تصرفاتها

أكدت دول مجموعة "G7" سعيها إلى إقامة علاقات مستقرة مع روسيا، متعهدة في الوقت ذاته بتعزيز قدراتها الجماعية لردع التصرفات الروسية، التي "تهدد النظام الدولي القائم على القواعد".

وفي بيان أصدره وزراء خارجية دول المجموعة اليوم الأربعاء عقب اجتماعهم في لندن، قالوا إنهم يشعرون "بقلق عميق من الاضطهادات الممنهجة لأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمجتمع المدني في روسيا... إضافة إلى التصرفات غير المسؤولة والسلبية الروسية، بما في ذلك حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا".

وأضافوا: "نؤكد كم جديد اهتمامنا بعلاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ مع روسيا. ومع ذلك سنواصل تعزيز قدراتنا الجماعية وقدرات شركائنا على ردع التصرفات الروسية التي تهدد النظام الدولي القائم على القواعد، بما في ذلك في مجالات الأمن والفضاء السيبراني وتضليل المعلومات".

واتهمت دول "G7"، التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، الحكومة الروسية بـ"تنفيذ أنشطة خبيثة تهدف إلى تقويض الديمقراطيات"، معربة عن تضامنها الكامل مع الدول التي "تعرضت لعمليات الاستخبارات الروسية".

وسبق أن نفت الحكومة الروسية مرارا الاتهامات الموجهة إليها من قبل دول الغرب، متهمة إياها بتأجيج أجواء معاداة روسيا لتصرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية.

المصدر: وكالات