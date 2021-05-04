بلينكن: يجب الضغط على روسيا لجعلها تنفذ التزاماتها الدولية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه يجب على الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها الضغط على روسيا لجعلها "تنفذ التزاماتها الدولية".

وقال بلينكن في تغريدة نشرها عبر "تويتر" مساء الثلاثاء: "يجب أن نعمل سوية للفت الانتباه إلى تصرفات روسيا وتحميلها المسؤولية عن أعمالها وممارسة الضغط على موسكو لجعلها تنفذ التزاماتها الدولية".

من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، تعليقا على تغريدة بلينكن التي أعاد نشرها على حسابه: "على روسيا تنفيذ التزاماتها في إطار اتفاقات مينسك والعمل بحسن النية على إنهاء النزاع في أوكرانيا".

Russia must uphold its commitments under the Minsk agreements and work in good faith to end the conflict in eastern Ukraine. It must also end its illegal occupation of Crimea. https://t.co/eCKNqaHDk0 — Ned Price (@StateDeptSpox) May 4, 2021

وسبق أن أكدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارا عزمها "دعم سيادة أوكرانيا" في ظل التوتر المستمر مع روسيا عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية وعودة القرم إلى الحضن الروسي عام 2014.

المصدر: RT