بلينكن: بايدن لا يخاف لقاء بوتين وجها لوجه ومحادثاتهما ستكون مفيدة

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، لا يخاف من لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لافتا أن المحادثات بينهما ستكون مفيدة للبلدين.

إقرأ المزيد

وقال بلينكن، في مقابلة مع صحيفة "فينانشال تايمز" نشرت الثوم الثلاثاء: "أعتقد أنه إذا تمكن الرئيسان من التحدث وجها لوجه فهذا الأمر سيكون مفيدا... هناك مجلات للتعاون تثير اهتماما مشتركا، لقد رأينا أحدها، وهو تمديد معاهدة ستارت 3، كما توجد مجالات أخرة تخص الاستقرار الاستراتيجي يمكن تحقيق تقدم في إطارها".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "لسنا مهتمين بتصعيد التوتر. نرغب في أن تكون لنا علاقات أكثر قابلية للتنبؤ، لكن هذا الأمر يتوقف على بوتين. في حال مواصلة روسيا التصرف بطريقة متهورة وعدوانية فلتكون على يقين بأننا سنرد من جديد".

ونفى بلينكن صحة الادعاءات القائلة إن بايدن قلق من لقاء بوتين، وقال في هذا السياق: "الرئيس بايدن يؤمن حقا بأهمية أن يكون (الشخص) صادقا وصريحا والطريقة الأفضل للقيام بذلك تتمثل في عقد لقاء وجها لوجه".

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تدهورا مستمرا بينما قالت موسكو مرارا إن حالتها أسوأ منذ زمن الحرب الباردة.

وفي أبريل فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وطبقت حظرا على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس، لترد موسكو لاحقا على هذه الإجراءات بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وخطوات أخرى.

وتزامنا مع ذلك ذكر بايدن أنه اقترح على بوتين، خلال اتصالهما الهاتفي الأخير، عقد قمة ثنائية هذا الصيف في أوروبا لمناقشة كامل دائرة الخلافات بين البلدين، بينما أكدت موسكو وواشنطن لاحقا مناقشتهما التحضير للاجتماع.

المصدر: "فينانشال تايمز" + وكالات