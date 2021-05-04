روسيا تسجل استقرارا في الوضع الوبائي خلال الأسابيع الأخيرة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن تسجيل 7770 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مسجلة تراجعا عن الحصيلة السابقة التي بلغت 8489 إصابة.

وتظهر الإحصاءات والأرقام الرسمية استقرارا في الوضع الوبائي بروسيا، خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع حملات تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 82 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2050)، تليها مدينة بطرسبورغ (709) ثم المناطق المجاورة للعاصمة (625).

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء عن وفاة 337 شخصا وتعافي 6755 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و839514 إصابة، وتعافى 4 ملايين و457044 شخصا، فيما توفي 111535 شخصا حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

المصدر: RT