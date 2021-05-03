بلينكن: بايدن سيبحث مع بوتين إرساء الاستقرار في العلاقات الأمريكية الروسية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، ينوي أن يبحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سبل بسط الاستقرار في العلاقات بين البلدين.

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وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في لندن: "نتابع بدقة إجراءات روسيا والتصرفات التي ستختار اتباعها. الرئيس بايدن أكد بوضوح منذ زمن طويل وحتى قبل أن يتولى منصبه أننا سنتخذ إجراءات جوابية في حال قررت روسيا التصرف بطريقة متهورة أو عدوانية".

وتابع: "لكننا لا نسعى إلى التصعيد، نفضل أن تكون لنا علاقات أكثر استقرارا وأكثر قابلية للتنبؤ. وفي حال تحرك روسيا في هذا الاتجاه سنقوم بنفس الشيء. وأعتقد أن الرئيس بايدن سيكون بإمكانه التحدث عن ذلك بشكل مباشر حينما سيلتقي الرئيس بوتين".

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تدهورا مستمرا بينما قالت موسكو مرارا إن حالتها أسوأ منذ زمن الحرب الباردة.

وفي أبريل فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس، لترد موسكو لاحقا على هذه الإجراءات بطرد 10 دبلوماسيين أمريكيين وخطوات أخرى.

وتزامنا مع ذلك ذكر بايدن أنه اقترح على بوتين، خلال اتصالهما الهاتفي الأخير، عقد قمة ثنائية هذا الصيف في أوروبا لمناقشة كامل دائرة الخلافات بين البلدين، بينما أكدت موسكو وواشنطن لاحقا مناقشتهما التحضير للاجتماع.

المصدر: وكالات