الروس يحيون عيد الفصح وبوتين يؤكد أهمية دور الكنيسة في دعم الوئام والسلم الاجتماعي

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الروس بعيد الفصح، وحضر ليلة السبت/ الأحد قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص، وسط موسكو.

وأكد الرئيس بوتين على أهمية عيد الفصح في تجسيد انتصار الحياة والخير والعدالة، وترسيخ الإيمان والأمل والرغبة في مساعدة الآخرين.

كما شدد الرئيس الروسي على دور الكنيسة الأرثوذوكسية وباقي الطوائف المسيحية في دعم السلم الاجتماعي والوئام في البلاد.

كذلك حضر عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قداس عيد الفصح.

ويحضر الرئيس الروسي تقليديا الاحتفالات خلال أعياد الكنيسة الرئيسية في كاتدرائية المسيح المخلص.

ويعتبر عيد الفصح أهم عيد لدى المسيحيين، ويمثل الحدث الرئيسي في تاريخ المسيحية، وهي قيامة السيد المسيح بعد الموت.

المصدر: تاس