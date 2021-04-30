الحكومة الروسية: انخفاض مستوى الوفيات في البلاد خلال أبريل مقارنة مع مارس

أكدت الحكومة الروسية، بناء على إحصائية جديدة نشرت اليوم الجمعة، تراجع المستوى العام للوفيات في البلاد خلال شهر أبريل مقارنة مع مارس، مشيرة إلى أن الأوضاع الوبائية لا تزال مستقرة.

وذكرت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، في تصريح صحفي، أن عدد الوفيات في روسيا تراجع في أبريل بنسبة 13% مقارنة مع بيانات مارس، بينما انخفض هذا المستوى في ذلك الشهر مقارنة مع ديسمبر بنسبة 21%.

ومع ذلك ارتفع مستوى الوفيات في روسيا، حسب بيانات هيئة الإحصائيات، شهر مارس 2021 بنسبة 25.7% مقارنة مع مارس 2020.

وخلال الفترة من يناير إلى مارس 2021 سجلت في روسيا 583.8 ألف وفاة، مقابل 460 ألف حالة في الربع الأول من العام 2020.

كما أظهرت الإحصائيات تراجع عدد الوفيات المؤكدة جراء فيروس كورونا في روسيا خلال مارس، حينما بلغ هذا المؤشر 17457 حالة، مقارنة مع فبراير، حيث تم رصد 17120 حالة.

بدورها، أكدت رئيسة الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال حقوق المستهلك ورفاهية المواطن، أنا بوبوفا، استقرار الأوضاع الوبائية الخاصة بفيروس كورونا في روسيا، مبينة أنه لم يتم رصد ارتفاعات ملموسة لحصيلة الحالات الجديدة.

المصدر: وكالات روسية