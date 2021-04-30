إطلاق قطار مكرس للأطباء في مترو الأنفاق بموسكو

أطلق مترو الأنفاق في موسكو، اليوم الجمعة، قطارا خاصا تحت عنوان "شكرا للأطباء".

وعبرت نائبة عمدة موسكو، أناستاسيا راكوفا، عن شكرها للأطباء على مهنيتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن المكانة والاحترام لمهن الطبيب والممرض يشهدان ازديادا جديا، مضيفة أن العدد الكبير من تلاميذ المدارس يريدون اليوم تكريس حياتهم للطب.

وتوجد داخل القطار قصص للأطباء أنفسهم حول شعورهم أثناء عملهم في "المنطقة الحمراء" الخاصة بمرضى كورونا، وما يتكون منه يوم العمل أثناء الجائحة، بالإضافة إلى حقائق أخرى حول مكافحة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي